S’abonner au mag
  • King’s Cup
  • Al-Nassr-Al-Ittihad (1-2)

Cristiano Ronaldo est-il devenu complètement fou ?

SF
Cristiano Ronaldo est-il devenu complètement fou ?

Le manque de titres commence à se faire sentir.

Hormis un probable trophée des 10 millions d’abonnés offert par YouTube, l’armoire de Cristiano ne s’est pas vraiment remplie depuis sa conquête de la Saudi Pro League.

Entamant sa quatrième saison au club, Ronaldo a développé un drôle de rituel. Depuis quelques mois, on voit de plus en plus le Portugais s’encourager à voix haute avant chaque coup franc ou penalty. Surtout dans les moments chauds.

Dernier épisode en date : ce mardi soir, face à Al-Ittihad. Al-Nassr est mené 2-1 à quelques minutes de la fin, coup franc plein axe à 30 mètres. Le moment parfait pour le « Ronaldo Show ».

« Tu sais que tu es le meilleur et tu vas marquer »

Le quintuple Ballon d’or se parle, s’arrange, se motive, façon joueur de tennis avant une balle de match. Il s’élance… et bute dans le mur. Tout ça pour ça. Le regard, lui, ne bouge pas : froid, habité, presque possédé. On en rigole, mais CR7 a déjà marqué après ce genre d’autosuggestions.

Un expert en lecture labiale a d’ailleurs décrypté ce qu’il se disait avant un coup franc contre Al-Abha : « Tu es le meilleur. Tu sais que tu es le meilleur et tu vas marquer. Ça va être un but. Tu sais que ça va être un but. » La confiance en soi. Ce qu’il incarne depuis toujours.

La retraite va être terrible.

950 buts pour Cristiano Ronaldo

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!