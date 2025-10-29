Cristiano Ronaldo est-il devenu complètement fou ?

Le manque de titres commence à se faire sentir.

Hormis un probable trophée des 10 millions d’abonnés offert par YouTube, l’armoire de Cristiano ne s’est pas vraiment remplie depuis sa conquête de la Saudi Pro League.

Entamant sa quatrième saison au club, Ronaldo a développé un drôle de rituel. Depuis quelques mois, on voit de plus en plus le Portugais s’encourager à voix haute avant chaque coup franc ou penalty. Surtout dans les moments chauds.

Dernier épisode en date : ce mardi soir, face à Al-Ittihad. Al-Nassr est mené 2-1 à quelques minutes de la fin, coup franc plein axe à 30 mètres. Le moment parfait pour le « Ronaldo Show ».

كريستيانو رونالدو يحفز نفسه قبل تنفيذ الركلة الحرة pic.twitter.com/m6XuxPNBdc — الشرق رياضة (@AsharqSports) October 28, 2025

« Tu sais que tu es le meilleur et tu vas marquer »

Le quintuple Ballon d’or se parle, s’arrange, se motive, façon joueur de tennis avant une balle de match. Il s’élance… et bute dans le mur. Tout ça pour ça. Le regard, lui, ne bouge pas : froid, habité, presque possédé. On en rigole, mais CR7 a déjà marqué après ce genre d’autosuggestions.

Un expert en lecture labiale a d’ailleurs décrypté ce qu’il se disait avant un coup franc contre Al-Abha : « Tu es le meilleur. Tu sais que tu es le meilleur et tu vas marquer. Ça va être un but. Tu sais que ça va être un but. » La confiance en soi. Ce qu’il incarne depuis toujours.

Un expert en lecture labiale, analyse Cristiano Ronaldo avant qu’il tire son coup franc face à Abha il y’a quelques semaines. 🗣️ Ronaldo à lui même : « Tu sais que tu es le meilleur, tu es le meilleur et tu vas marquer, tu sais que ça sera but ! » 😱pic.twitter.com/R1GNbPwoFU — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 19, 2024

La retraite va être terrible.

950 buts pour Cristiano Ronaldo