Alexis Beka Beka se reconstruit, loin du football et près de ses proches

Le 29 septembre dernier, Alexis Beka-Beka, alors joueur de l’OGC Nice, avait menacé de mettre fin à ses jours en sautant du viaduc de Magnan.

Vivant une rupture amoureuse, le joueur était dans une détresse profonde. Un psychologue avait été dépêché en urgence par les Aiglons pour l’aider à traverser cette épreuve. Aujourd’hui, Alexis va mieux, il s’est éloigné du milieu du football professionnel. Hospitalisé pendant trois mois à Nice, le joueur de 22 ans est retourné en Normandie, à Caen, sur les terres de son enfance.

Le journal L’Équipe explique ce jeudi que dans le vestiaire niçois, le sujet revient parfois sur la table, mais que peu obtiennent des réponses, faute de contact. Le club entretient tout de même des liens avec le joueur, comme expliqué au quotidien sportif. « Nous sommes en lien régulier avec l’entourage familial et professionnel d’Alexis. Notre seule préoccupation, et ça l’a toujours été, est qu’il aille le mieux possible », soutiennent les Niçois. Son arrêt maladie s’achevant en mai prochain, il est donc possible de revoir très prochainement l’international espoirs sur des terrains.