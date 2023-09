Farioli : « On croit parfois que les footballeurs sont des rockstars »

Un ouf de soulagement.

À la veille de la réception de Brest, l’entraîneur de l’OGC Nice s’est présenté en conférence de presse où il a d’abord souhaité s’exprimer sur ce qu’il s’est passé ce vendredi pour Alexis Beka Beka. « Ce n’est pas un avant-match comme les autres. L’épisode d’hier nous a tous touchés : le staff, l’équipe, le club, les supporters, et toutes les personnes du monde du football. Heureusement, on peut en parler d’une manière positive. Alexis va bien. Il est en sécurité, il est pris en charge. Ce que je voudrais souligner après ce qui s’est passé hier, c’est le travail extraordinaire de Sophie (Huguet), notre psychologue, qui s’est occupée de lui ces trois derniers mois. Elle a vécu la situation avec une grande sensibilité et un grand courage », a résumé le technicien italien.

« Il ne faut pas se cacher quand on affronte ce genre de problème. On voit souvent les joueurs comme des rockstars, mais ce sont des êtres humains comme n’importe qui. De très grands athlètes comme Tyson Fury, Michael Phelps ou d’autres ont déjà fait part de leurs problèmes. Ça ne doit pas être un tabou. C’est une question sur laquelle il faut être le plus sensible possible. Une fois dit tout cela, le message que je peux porter, c’est que tout le monde doit faire preuve d’une grande sensibilité et d’un respect de sa vie privée et du chemin qu’Alexis va devoir faire, comme on traite un proche, avec soin et amour », a poursuivi Farioli, qui a également apprécié l’état d’esprit de l’ensemble de ses joueurs : « Ce que je peux ajouter, c’est que la réaction du groupe, hier, a été merveilleuse. Tout le monde s’est mis à disposition, avec même une volonté d’aller sur place pour éventuellement aider, tout en laissant les professionnels faire leur travail. À 14h30 hier, on a tous eu un grand soupir de soulagement. »

Place au terrain désormais.

