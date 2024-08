Alexis Beka Beka résilie son contrat avec Nice

Arrivé à l’OGC Nice à l’été 2022, Alexis Beka Beka a annoncé résilier son contrat avec le club, ce vendredi. En septembre dernier, le jeune milieu français avait menacé de se suicider, du haut du viaduc de Magnan. Après cet épisode douloureux, l’homme de 23 ans s’est éloigné du football pour se ressourcer en Normandie auprès de ses proches durant la saison qui vient de s’écouler.

« J’ai traversé des moments difficiles. L’#OGCNice a toujours été là. Aujourd’hui, je me sens mieux. J’avance, près des miens, et je pense que pour continuer à avancer, il faut que la page se tourne. » – Alexis Beka Beka ❤️🖤 — OGC Nice (@ogcnice) August 16, 2024

Dans le communiqué publié sur le site de l’OGC Nice, Alexis Beka Beka a souligné qu’« il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer [sa] gratitude envers l’OGC Nice ». Il a tenu à remercier le club qui « a toujours été là », ainsi que ses dirigeants, à ses entraîneurs, ses coéquipiers et les supporters du Gym. Le joueur formé à Caen indique se sentir mieux : « J’avance, près des miens, et je pense que pour continuer à avancer, il faut que la page se tourne. Je continue à remonter la pente, j’ai mes propres défis, dans ma vie personnelle et dans mon parcours professionnel. »

On espère le revoir très vite et en pleine forme !

