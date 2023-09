Alexis Beka Beka est hors de danger

Arrivé en voiture aux alentours de 10 heures, ce vendredi, sur le viaduc de Magnan (Alpes-Maritimes), au-dessus de l’autoroute A8, le joueur de l’OGC Nice Alexis Beka Beka menaçait de sauter pour mettre fin à ses jours. Comme l’a indiqué France Bleu Azur, il est remonté de lui-même et serait désormais pris en charge. En plus des secours sur place (pompiers, policiers et gendarmes), l’OGC Nice avait dépêché un psychologue pour lui venir en aide. Le milieu de terrain est resté 3h30 assis sur le pont, avec les jambes dans le vide.

Une voie, dans le sens Italie-Aix-en-Provence, avait été neutralisée pendant que les secours tentaient de convaincre le joueur de 22 ans de ne pas mettre ses menaces à exécution. Formé à Caen, le milieu a très peu joué, depuis son arrivée à l’OGC Nice à l’été 2022 en provenance du Lokomotiv Moscou. Il n’a ainsi disputé que 14 rencontres de Ligue 1 la saison dernière. Aucune minute ne lui a encore été offerte sous les ordres de Francesco Farioli cette saison.

Alors que Beka Beka menace de se suicider, l'OGC Nice suspend ses activités médiatiques