T’y es fada mon Didier !

La flamme olympique est arrivée à Marseille mercredi soir, à bord du Belem. Florent Manaudou, champion olympique du 50 mètres nage libre en 2012, Nantenin Keïta, championne paralympique 2016 du 400 mètres, et le rappeur Jul ont été les premiers à porter le flambeau, qui va poursuivre son pèlerinage ce jeudi. Parmi les nombreuses personnalités présentes dans la cité phocéenne pour l’événement, Didier Drogba. L’ancien attaquant de l’OM a carrément lancé un « Aux armes » sur le Vieux-Port mercredi, offrant un bon shoot de nostalgie aux supporters olympiens.

Didier Drogba qui lance un "aux armes" à quelques minutes de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille 🥹 !#JO2024 #Marseille pic.twitter.com/xs8CPhn8TH — Gary (@garychn_) May 8, 2024

Ce jeudi, l’Ivoirien laissera son costume de chauffeur de salle pour celui de porteur, comme il l’avait déjà fait pour les Jeux de Londres en 2012. « Plus que jamais, c’était important de recevoir la flamme olympique ici, de voir l’effervescence du public, a-t-il commenté dans l’émission Tout le sport. Je suis vraiment fier de faire partie de ce groupe de personnes qui vont courir avec cette flamme. Je tiens à remercier Tony Estanguet pour cette chance qu’il me donne et cet honneur qu’il me fait. »

La légende de Chelsea, en bon politicien qu’il est désormais, a aussi salué le choix (controversé) de Jul pour allumer la vasque sur le Vieux-Port. « Je n’étais pas dans la confidence. Quand je l’ai vu arriver, j’ai vu sa démarche, je me suis dit : “Attendez, c’est pas une démarche de sportif !” C’est toujours magnifique de voir Jul sur une scène, vous avez vu l’accueil qu’il a reçu. Symboliquement, c’est fort. »

Le D, c’est le S.