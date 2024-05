À Manchester United, Ratcliffe entre en guerre contre... le télétravail

Open space > half-spaces.

Après avoir racheté 25 % des parts de Manchester United, Jim Ratcliffe s’attache à poser un cadre destiné à remettre les Red Devils sur le devant de la scène. Il a déjà fait passer plusieurs messages aux employés du club, exprimant notamment son aversion du télétravail. Au nom de la productivité et de la cohésion, le boss d’Ineos veut que ses troupes respirent le même air. « Si cela ne vous plaît pas, veuillez chercher un autre emploi », a-t-il lancé lors d’une réunion tenue la semaine dernière, comme le rapporte le Guardian.

Pas du genre à ménager ses collaborateurs, Ratcliffe avait déjà taclé, en marge de la visite des installations des Red Devils, « le degré élevé de désordre » dans le département informatique du club et l’état des vestiaires des U18 et des U21. « Il s’agit d’une petite chose, mais si une organisation n’a pas de standards et de discipline, elle ne réussira pas », aurait-il glissé selon le Daily Mail.

« Tu vas me le nettoyer fissa ce carrelage, et t’as intérêt à ce que je puisse me regarder dedans ! »