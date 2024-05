Moumbagna : « Si je n’avais pas joué au foot, je serais peut-être un enfant de la rue »

Parce qu’on vient de loin.

Bien avant de rejoindre l’Olympique de Marseille, avec qui il s’apprête à disputer une demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Atalanta, Faris Moumbagna a grandi à Yaoundé, aux antipodes des paillettes. L’international camerounais a raconté les coulisses de son éclosion pour Le Parisien. « J’ai grandi dans un quartier difficile, confie l’attaquant. Si je n’avais pas joué au foot, je serais peut-être un enfant de la rue aujourd’hui. Mes parents étaient présents, mais l’influence environnante peut t’amener à faire d’autres choses… »

« Mon frère, qui est décédé courant 2013-2014, m’avait incité à sortir du quartier, à faire des détections. Au Cameroun, il y a une école de foot qui s’appelle ‘‘Les Brasseries’’, qui organise chaque année une détection. À l’époque, on avait marché plus de 10 km avec mon grand frère qui me portait. Quand nous sommes arrivés, l’école était fermée… » Les efforts familiaux ont cependant payé l’année d’après, lors d’une autre détection. « À 16 heures, la détection allait se finir et je n’avais toujours pas joué. J’étais allé voir le coach et je lui avais demandé d’entrer en jeu les dix dernières minutes du match. » Son audace a payé et lui a permis de taper dans l’œil des observateurs. « En cinq minutes, ma carrière avait changé… »

Charbon.