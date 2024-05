Marseille, pour entretenir la flamme

La semaine est déjà spéciale à Marseille, où la parade nautique du Belem au large de la cité phocéenne a rythmé la journée de mercredi, conclue par l’arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port, et donc sur le sol français, à quelques semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris. Les festivités doivent se poursuivre ce jeudi, jour de l’Ascension, une centaine de porteurs devant se relayer pour emmener la torche de Notre-Dame de la Garde jusqu’au stade Vélodrome, où elle sera attendue sur les coups de 19h20. Ce sera déjà l’heure de la boule au ventre, celle de mettre de côté l’enthousiasme olympique pour ne penser qu’à l’OM, dont la mission sera d’écrire une autre grande histoire, la sienne, à un peu plus de 500 kilomètres de chez lui. L’important n’est pas de participer quand une demi-finale de Coupe d’Europe se présente, mais de gagner ou au moins de se qualifier, après le nul frustrant de la première manche (1-1), la semaine dernière.

🔥 @FlorentManaudou, quadruple médaillé aux Jeux Olympiques, est le premier porteur de la flamme en France ! Le relais de la Flamme Olympique sur le sol français est lancé ! 📽️ @FranceTV#Paris2024 | #FlammeOlympique pic.twitter.com/Y55iIrT9v4 — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) May 8, 2024

Les yeux dans les yeux

En Lombardie, où un contingent réduit de supporters marseillais est attendu en raison d’un tout petit parcage (750 places, pour une capacité de 15 000 sièges dans le stade), l’OM va devoir gagner, ou bien se contenter d’un nul pour retrouver le frisson d’une séance de tirs au but, après celle victorieuse contre Benfica. « On a travaillé les tirs au but, comme on a travaillé beaucoup de choses, récitait tranquillement Jean-Louis Gasset à la veille du grand soir. On a décortiqué le match aller, où on a regardé les yeux dans les yeux une équipe impressionnante à l’extérieur. Si on avait ajouté les deux ou trois petits détails pour gagner le match, on l’aurait fait. On n’a pas pu, mais on est à la mi-temps (…) Demain, on va axer sur les combats, sur les duels dès le début. Il faudra bien défendre en ajoutant le petit plus d’efficacité. » Pierre-Emerick Aubameyang, deuxième meilleur buteur de l’histoire de la C3 (37 réalisations, numéro un depuis que la compétition s’appelle Ligue Europa) derrière Henrik Larsson, n’aura pas le droit passer à côté d’une occasion aussi immense que celle ratée à l’aller. « On ne lui en veut pas du tout, évacuait Jordan Veretout ce mercredi. Il nous a montré de quoi il est capable toute la saison. Je sais que s’il a la même occasion demain, il la mettra au fond. »

L’attaquant gabonais est le facteur X de cet OM, mais ce n’est qu’en équipe, en groupe, que la bande à Gasset pourra terrasser le 5e de Serie A, qui a gagné lundi contre la Salernitana (1-2), sans que Gian Piero Gasperini n’opère un turnover total (6 changements par rapport au onze aligné au Vélodrome). C’est quasiment au complet que Marseille est arrivé à Bergame, Valentin Rongier étant le seul absent majeur (Jean Onana, Pape Gueye et Ulisses Garcia ne sont pas inscrits sur les listes UEFA), avec les retours des défenseurs Bamo Meïté et Samuel Gigot, suspendu à l’aller. Gasset : « On a monté le physique de certains pour arriver à un bon niveau. Les dernières semaines ont été pénibles pour que tout le monde soit prêt physiquement le jour J. Là, on est bien (…) Le groupe a souffert, bien sûr. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes de doute… Aujourd’hui, ils sont tous conscients qu’ils sont à une victoire d’un match historique. »

Un moment d’histoire

Après un début de printemps délicat, l’OM a retrouvé des couleurs. Ce n’est pas toujours brillant, cette équipe est même souvent bordélique, mais elle dégage une force et un état d’esprit. Peut-être parce qu’elle a vécu une saison chaotique, avec deux changements de coachs et des crises incessantes. Peut-être aussi parce qu’elle n’a plus grand-chose à perdre, mais tout à gagner dans une dernière ligne droite excitante, entre la Ligue Europa et la perspective d’arracher un ticket européen en championnat (Marseille est à 3 points de l’OL et de la 7e place avec un match de plus à disputer). La C3 reste le chemin le plus court vers ce qui semble inaccessible aujourd’hui pour l’OM qui, dans les faits, n’est qu’à deux victoires d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. C’est un calcul pour les dirigeants, les supporters attendent autre chose d’un tel moment, où les émotions prennent le dessus sur tout le reste.

Tous les joueurs sont conscients qu’ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d’Europe. Jean-Louis Gasset

Cela vaut pour Marseille, en quête d’une sixième finale européenne, comme pour l’Atalanta, qui aimerait connaître ce frisson pour la première fois de son histoire et qui attend un trophée majeur depuis 1963. Veretout a parlé d’un « rêve de footballeur » et de l’envie commune d’« amener les supporters à Dublin », où se tiendra la finale le 22 mai. L’OM le sait bien, il incarne les derniers espoirs de voir un club français remporter une Coupe d’Europe, après l’élimination du PSG que personne n’a pleuré dans la cité phocéenne, qui n’aura besoin d’aucune procuration pour vibrer ce jeudi soir. « Là, c’est le match, celui qu’il faut réussir, a rappelé Gasset. Tous les joueurs sont conscients qu’ils ne joueront peut-être plus jamais de demi-finale de Coupe d’Europe. Ils sont prêts à tout donner, ils me le disent tout le temps. L’état d’esprit de l’aller ne suffira pas, il faudra ce brin d’efficacité en plus pour arracher l’exploit. Il faudra faire le match idéal. » Pour rendre cette semaine encore plus spéciale.