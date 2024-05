Tchouaméni privé de la finale de la Ligue des champions et de l'Euro ?

La France retient son souffle.

Alors que Lucas Hernandez est d’ores et déjà forfait et qu’un point d’interrogation entoure la présence de Kingsley Coman, une autre inconnue est venue compliquer la tâche de Didier Deschamps, à sept jours de l’annonce de sa liste pour l’Euro. Aurélien Tchouaméni s’est en effet blessé mercredi soir face au Bayern. Le milieu du Real Madrid, qui a quitté la pelouse du Bernabéu à la 69e minute, souffre d’une fracture de fatigue du métatarse gauche.

Parte médico de Tchouameni. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2024

Un gros coup dur à trois semaines et demie de la finale de la Ligue des champions, puisque Tchouaméni a été titularisé cinq fois sur les six matchs à élimination directe joués par la Casa Blanca. S’il n’est pas définitivement écarté pour affronter le Borussia Dortmund le 1er juin, le natif de Rouen est incertain. Sa rémission sera suivie de près par le staff de l’équipe de France. L’Euro démarrera dans un peu plus de deux mois avec, pour les vice-champions du monde, un premier rendez-vous face à l’Autriche (17 juin).

Et il faudra bien une locomotive : Tchou Tchou !