Tchouaméni : « Au bout d’un moment, il va falloir qu’on marque des buts »

L’important, c’est la qualification.

Mérité ou pas, l’équipe de France est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro après être venue à bout du Portugal après prolongation. « Franchement on s’en fout, mérité ou pas, le plus important c’était de gagner. On est en demi-finales et on va se focaliser sur ça. Évidemment qu’il n’y a pas tout qui est parfait, on se doit de faire mieux dans tous les compartiments du jeu, mais on va juste savourer cette victoire, ne pouvait que se féliciter Aurélien Tchouaméni quelques instants après le coup de sifflet final. On est en demi-finales sans marquer, je pense que c’est historique. Au bout d’un moment, il va falloir qu’on marque des buts. »

Le milieu de terrain du Real Madrid est également revenu sur la séance de tirs au but remportée par les Bleus, une première depuis 1998 : « On a de top joueurs dans l’équipe et un grand gardien. Le coach a désigné certains joueurs, on a confiance les uns en les autres. Je me suis dit qu’on était en bonne posture pour gagner cette séance, ce qui n’est pas évident en équipe de France, a-t-il souligné, rejetant l’importance du vécu, un an et demi après la désillusion contre l’Argentine. Je pense que chaque match a son histoire, ce qui s’est passé contre l’Argentine fait partie de notre histoire. Aujourd’hui, on a pu surmonter cette épreuve-là, je pense que ça va donner de la confiance à tout le monde. »

Pour enfin gagner un match de manière normale ?

La fierté des Français après leur victoire au tirs au but