Pronostic Rennes Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes, l’effet Sampaoli face à Sainté

Après des résultats catastrophiques, le Stade rennais a décidé de stopper sa collaboration avec Julien Stéphan et a misé sur l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli. Le sulfureux entraîneur, passé par Marseille, a connu une première décevante, puisque sa formation s’est inclinée à Lille (1-0), pour ce qui était une 3e défaite d’affilée après Auxerre et Toulouse. Ce samedi, le club breton affronte une équipe stéphanoise qui lutte pour son maintien. Rennes lance à cette occasion un enchaînement de 3 rencontres dans ses cordes face à l’ASSE, Nantes et le SCO d’Angers. Ces oppositions face à des formations de bas de classement devraient pouvoir aux Rouge et Noir de se replacer car actuellement Rennes est 15e, avec un seul point d’avance sur la zone de relégation et surtout 2 unités de retard sur son adversaire du jour, l’AS Saint-Étienne. Pour sa première composition, Sampaoli avait décidé d’évoluer en 3-4-2-1, laissant notamment Santamaria sur le banc. Devant, Kalimuendo (3 buts en L1 cette saison) a jouté tout le match. Sans doute une preuve qu’il a la confiance du coach. Sorti blessé à Lille, Seidu manquera le reste de la saison.

En face, l’AS Saint-Étienne s’attendait à un retour en Ligue 1 compliqué, avec une concurrence de plus en plus forte avec le passage à 18 clubs. Difficilement rentré dans ce championnat, Sainté va un peu mieux puisqu’il est parvenu à sortir de la zone rouge en dominant Montpellier (1-0) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Benjamin Bouchouari a inscrit le seul but de la rencontre, et a confirmé ses excellentes dispositions. Depuis quelques rencontres, le marocain est devenu une pièce maîtresse du jeu forézien avec Mouton et Ekwah. Depuis le début de saison, Sainté se montre intéressant à domicile avec 4 succès obtenus mais souffre en déplacement où il a pris seulement un point lors du nul à Nantes (2-2). Pour ce déplacement en terre bretonne, Dall’Oglio doit composer avec les absences des Nadé, Macon, Briançon et surtout celle de Ben Old, qui avait montré de bonnes choses lors des premières semaines de compétition. À domicile, Rennes devrait lancer son option remontée en dominant des Verts fébriles loin de leur base.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

