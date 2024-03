Les héros de la Géorgie vont être décorés

Une grande joie et une médaille.

Qualifiée pour la première compétition internationale de son histoire après sa victoire face à la Grèce (0-0, 4-2 TAB), la Géorgie va prochainement honorer son équipe nationale. D’après un communiqué du service de presse du gouvernement, le Premier ministre Irakli Kobakhidze va décerner aux joueurs, au staff et à la direction de la Fédération l’Ordre d’honneur du pays : « Ces personnes sont vraiment honorables et c’est le moins que nous puissions faire que de les récompenser au nom du pays et de l’État. » Khvicha Kvaratskhelia et ses coéquipiers seront prochainement reçus par la Présidente Salomé Zourabichvili pour être décorés.

La performance historique réalisée par les hommes de Willy Sagnol a également donné des envies à la banque nationale, qui travaille actuellement sur la conception d’une pièce de collection. D’après les informations du média Agenda.ge, au lendemain de la rencontre, l’institution a annoncé travailler « avec la Fédération géorgienne de football à la conception de la pièce ».

De quoi rappeler les (mauvaises) idées de la Monnaie de Paris ?

