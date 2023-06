Alain Giresse n’est plus sélectionneur du Kosovo

« Gigi » est libre.

Au lendemain d’un fâcheux revers en Biélorussie (2-1), qui compromet encore davantage ses chances de qualification pour l’Euro 2024, le Kosovo est à la recherche d’un nouveau sélectionneur. La fédération kosovare et Alain Giresse ont en effet mis fin à leur collaboration « d’un commun accord », comme cela a été annoncé ce mardi dans un communiqué.

« La fédération remercie le coach Giresse pour son engagement et son travail pendant la période qu’il a passée en charge de l’équipe nationale du Kosovo », est-il précisé dans ce communiqué. L’ancien international français avait pris les rênes de la Dardanët en février 2022. Son bilan : quatre victoires, six matches nuls et quatre défaites en quatorze matchs. Reste à savoir si l’homme aux deux titres de champion de France en tant que joueur (1984 et 1985, avec Bordeaux) cherchera à reprendre du service au plus vite.

Si tel est le cas, le technicien de 70 ans pourra songer à se tourner vers l’Afrique, où il a déjà dirigé quatre sélections (Gabon, Mali, Sénégal, Tunisie).

Au revoir Lahoz