Zhegrova exclu de la sélection du Kosovo pour raisons disciplinaires

Edon Zhegrova ne foulera pas la pelouse de Larnaca lundi. L’ailier du Kosovo a été exclu du groupe « pour violation du règlement de l’équipe nationale », annonce la fédération ce dimanche. Arijanet Murić et Florent Muslja ont eux aussi été écartés. Le comité exécutif de la fédé se réunira plus tard pour décider de futures sanctions supplémentaires. Selon le média local Kanal10, les trois joueurs sont sortis en boîte de nuit et seraient rentrés après le couvre-feu. Ce qui passe mal au pays alors que la sélection a perdu 0-3 contre la Roumanie vendredi. Le Lillois a toutefois dénoncé une fake news sur Instagram, promettant qu’il parlerait « sur le terrain ».

🚨Aro Muric spotted at a bar in Prishtina last night!

This is the reason behind his withdrawal from the squad, and it’s rumored to be the reason for Edon Zhegrova and Florent Muslija too. 🚫

📰 Kanal10 pic.twitter.com/wTnBh3YfLQ

— Kosovar Football 🇽🇰 (@KosovarFootball) September 8, 2024