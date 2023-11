Kosovo : Edon Zhegrova dénonce son exclusion de la sélection nationale

Riche idée que de s’affaiblir dans une campagne de qualification.

Engagé dans une course à la qualification à l’Euro 2024 pour laquelle il peut encore décrocher un ticket, le Kosovo a fait le choix de se passer d’un de ses cadres. Edon Zhegrova, ailier du LOSC, n’a ainsi pas été retenu au sein du groupe de la sélection nationale pour les rencontres des éliminatoires de l’Euro face à la Suisse (samedi 18 novembre) et à la Biélorussie (mardi 21 novembre). En cause, son absence pour la rencontre reprogrammée face à Israël de dimanche, durant laquelle il se trouvait à Lille pour affronter Toulouse en Ligue 1.

Comme la rencontre avait été reportée à une date non prévue dans les dates UEFA, le LOSC avait insisté pour ne pas laisser partir son joueur en sélection. Victime collatérale des volontés contraires du club et de la sélection, le joueur s’est exprimé sur son compte Instagram, disant qu’il avait fait savoir qu’il voulait « être là pour les autres. Mais on m’a répondu que si je ne jouais pas contre Israël, il fallait que j’oublie les autres matchs ». Le joueur était visiblement disposé à rejoindre sa sélection dès que son club n’aurait plus eu besoin de lui, mais la fédération du Kosovo ne l’a pas entendu de cette oreille.

