Le match Kosovo-Israël reporté

Pas l’heure de parler de football.

L’UEFA a annoncé ce jeudi le report de la rencontre entre le Kosovo et Israël initialement prévue dimanche dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. Cette décision s’explique par l’impossibilité pour l’équipe d’Israël de se déplacer suite à la guerre entre le Hamas et Israël qui a lieu depuis samedi 7 octobre. Les autorités israéliennes ont par ailleurs interdit à leur équipe nationale de voyager à l’étranger.

