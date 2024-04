Israël pourrait bientôt participer à la Copa América

La Fédération israélienne de football (IFA) a annoncé ce jeudi un accord historique avec la CONMEBOL, qui organise les compétitions sur le sol sud-américain. À Asuncion au Paraguay, le président de l’IFA Moshe Zuares a ainsi pu rencontré le président de la FIFA Gianni Infantino. La signature de ce document pourrait notamment permettre à la sélection israélienne de participer aux prochaines éditions de la Copa América, qui invite parfois des sélections d’autres continents. En 2019, le Qatar et le Japon avaient pu y participer, alors que l’édition 2024 a été ouverte aux États-Unis, à la Jamaïque ou encore au Mexique.

Le président de la Fédération israélienne ne cache pas son ambition : « C’est un moment particulièrement excitant, historique et une percée internationale pour l’IFA. J’espère vraiment que l’équipe nationale israélienne fera partie de l’un des tournois majeurs organisés par la CONMEBOL, peut-être même de la Copa America. » De son côté, le président de la confédération sud-américaine a salué l’attachement de la nation israélienne au football : « Au cours de ma visite en Israël, j’ai appris à quel point vous aimez le football. Il relie les cultures, quelle que soit la distance géographique, et peut contribuer à la paix. » Depuis leur premier match en 1948, les Bleu et Blanc n’ont encore jamais réussi à se qualifier pour la phase finale d’un Euro.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.

The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie

ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj

