Pronostic Israël Islande : Analyse, cotes et prono du barrage de l’Euro 2024

Israël s’en sort face à l’Islande

Israël a participé à une seule phase de compétition internationale, lors du Mondial 1970 au Mexique. Depuis, la sélection israélienne n’est jamais parvenue à s’assurer une place dans un championnat d’Europe ou dans une Coupe du monde. Lors de la dernière phase de poules des éliminatoires pour cet Euro en Allemagne, Israël a fini en troisième position de son groupe dans lequel on retrouvait la Roumanie et la Suisse. Avec leur place de vainqueur de Ligue B de la Ligue des nations, les Israéliens ont le droit à ces barrages. Pour passer l’obstacle islandais, le sélectionneur Alon Hazan a convoqué Zahavi, meilleur buteur de l’histoire de la sélection, le portier Glazer, le capitaine Eli Dasa, le milieu Dor Peretz ou le jeune Gloukh de Salzbourg. À noter que Weissman et Dabbur sont absents de ce rassemblement.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Islande a connu un très bon passage avec un quart de finale surprise lors de l’Euro 2016. Par la suite, les Vikings avaient réussi à se qualifier pour le Mondial. Cette génération a ensuite commencé à baisser de régime, ce qui s’est fait ressentir dans les derniers résultats puisqu’ils ont manqué tous les derniers rendez-vous internationaux. Lors des éliminatoires de l’Euro 2024, l’Islande a seulement fini 4e de sa poule derrière des sélections comme le Portugal, la Slovaquie et le Luxembourg. Les Islandais sont heureux de pouvoir disputer ces barrages à la suite de leur parcours en Ligue des nations, en finissant 2es derrière… l’Israël (2 matchs nuls entre les deux équipes). Pour ces barrages, le sélectionneur a convoqué le Lillois Haraldsson, Gudmundsson de Burnley, ou Finnbogason d’Eupen. Cette équipe a été régénérée en grande partie, puisque Sigurdsson, Gunnarson, Bjarnasson ont laissé la place aux jeunes. Bien que ce match se joue sur terrain neutre, Israël semble partir légèrement favori et pourrait prendre le dessus sur l’Islande.

► Le pari « victoire Israël » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Israël – Islande :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Israël Islande encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le barrage pour l'Euro entre Israël et l'Islande se jouera à Budapest