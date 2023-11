La Suisse et la Roumanie qualifiées pour l’Euro 2024

Fin du suspense dans le groupe I.

En s’imposant contre l’Israël (1-2) dans une rencontre délocalisée à la Pancho Aréna en Hongrie, la Roumanie a fait coup double puisqu’elle a composté son billet pour l’Euro 2024 et pris la tête du groupe I à une journée de la fin. Le match débute pourtant mal pour les Roumains qui sont surpris d’entrée de jeu sur un centre dévié par une tête israélienne au premier poteau… vers le second où l’inoxydable Eran Zahavi surgit pour couper le ballon d’une tête plongeante (1-0, 2e). Les hommes d’Edward Iordănescu ne paniquent pas et reviennent vite au score grâce à George Puscas – qui fait honneur à la légende nationale en territoire hongrois – à l’affût sur une frappe surpuissante repoussée par la barre (1-1, 10e). La différence vient finalement du diamant roumain Ianis Hagi, qui surprend Omri Glazer d’une frappe précise du gauche dans un angle fermé (1-2, 63e).

La Nati, quant à elle, s’est embourbée dans un piège que le Kosovo n’a même pas tendu. Largement dominatrice (17 tirs à 7) et supérieure à son adversaire, la Suisse n’a toutefois pas trouvé la solution en première période malgré l’activité de Ruben Vargas. C’est d’ailleurs ce dernier qui finit par débloquer la situation au retour des vestiaires et soulager le Parc Saint-Jacques de Bâle (1-0, 47e). Mais les nombreuses occasions de break loupées, dont deux buts annulés pour des positions de hors-jeu, laissent une infime lueur d’espoir au Kosovo, qui parvient à arracher le point du match nul grâce à Muhamet Hyseni (1-1, 82e). Un résultat qui permet encore au Kosovo (11 points) d’espérer attraper la troisième place du groupe à l’Israël (12 points), tandis que la Roumanie (19 unités) et la Suisse (17 unités) s’affronteront la semaine prochaine dans un duel final au sommet.

Au moins, la dernière journée des éliminatoires ne sera pas totalement un chemin de croix.

Suisse 1-1 Kosovo

But : Vargas (47e) pour la Nati // Hyseni (82e) pour les Dardanët

Israël 1-2 Roumanie

Buts : Zahavi (2e) pour les Bleus-Blancs // Puscas (10e) et Hagi (63e) pour les Tricolorii

Expulsion : Mihăilă (84e) pour la Roumanie