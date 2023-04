Eran Zahavi viré de la sélection israélienne pour une histoire à dormir debout

Zahaviré.

Eran Zahavi, meilleur buteur de l’histoire de la sélection israélienne (33 buts en 70 capes), n’a plus pris part à un rassemblement de l’équipe nationale depuis novembre 2021. Revenu au pays l’été dernier, avec le Maccabi Tel-Aviv où il enquille les buts (17 buts en 28 journées de championnat), Zahavi aurait en réalité été écarté pour une raison insolite. D’après L’Équipe, l’attaquant a en effet demandé une chambre individuelle à chaque rassemblement – ce qu’il avait obtenu précédemment -, mais s’est fait rembarrer par la nouvelle direction. Le DTN, Yossi Benayoun, et le sélectionneur, Alon Hazan, ont donc décidé de se passer de leur vedette. Il y a quelques semaines, les discussions entre les deux parties n’avaient d’ailleurs pas abouti : « J’ai toujours accepté de partager ma chambre, sauf pour la veille de match, car j’ai besoin de me concentrer. Mais désormais, cette option m’est refusée », regrette l’intéressé dans des propos rapportés par le quotidien français.

Mal embarqué dans les qualifications à l’Euro 2024, après un nul face au Kosovo (1-1) et une défaite contre la Suisse (3-0), Israël aurait pourtant besoin d’un buteur.