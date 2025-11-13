S’abonner au mag
  • Euro 2028
  • Grande-Bretagne et Irlande

Des militants pro-palestiniens perturbent la cérémonie de lancement de l'Euro 2028

La cérémonie officielle de lancement de l’Euro 2028 a connu quelques soubresauts politiques.

Tandis que l’UEFA et les organisateurs britanniques et irlandais annonçaient ce mercredi les contours de la compétition, un groupe de manifestants pro-palestiniens s’est rendu sur le lieu de l’événement, drapeaux palestiniens à la main, pour s’opposer directement à participation d’Israël aux éliminatoires du tournoi continental.

« Vous avez du sang sur les mains »

« Free Palestine » ou encore « vous avez du sang sur les mains », ont-ils ainsi scandé pendant la cérémonie face au président de l’UEFA, Aleksander Čeferin et d’autres responsables européens, dénonçant l’inaction de l’instance devant la situation critique au Proche-Orient.

Malgré la pression, l’UEFA a confirmé le maintien d’Israël dans les qualifications et rappelé les « valeurs d’unité et de respect » prônées par l’institution : « Le football est un langage universel […] À l’Euro 2028, nous parlerons tout football – haut, fort et unis ».

De belles paroles qui ne font cependant pas oublier les nombreuses tensions autour du sujet, puisque ce n’est pas la première fois que le retrait d’Israël des compétitions est mis sur la table.

