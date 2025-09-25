L’UEFA prendra une décision la semaine prochaine pour une possible suspension d’Israël

Il suffisait de demander.

Après la demande d’un groupe d’experts indépendants de l’ONU de suspendre Israël de toutes les compétitions ce mardi, l’UEFA ne devrait pas tarder à rendre son verdict. Selon le Times, les membres de l’instance européenne de football devraient donner une réponse la semaine prochaine, face aux plaintes du panel des conseillers des Nations unies, qui accuse Israël « de commettre un génocide à Gaza ».

Une tendance à la suspension ?

Selon le média britannique, une grande majorité des membres exécutifs et des fédérations de l’UEFA seraient en faveur de la suspension d’Israël, rappelant celle de la Russie par l’UEFA elle-même en 2022, lorsque le pays avait envahi l’Ukraine. La suspension d’Israël pourrait mettre une pression énorme sur la FIFA, tant son président, Gianni Infantino, entretient une bonne relation avec Donald Trump, qui s’apprête à accueillir le prochain Mondial pour partie aux États-Unis.

Rendez-vous la semaine prochaine.

