S’abonner au mag
  • International
  • Israël

Des experts de l’ONU demandent à la FIFA et à l’UEFA de suspendre Israël

TM
Partager
106
Des experts de l’ONU demandent à la FIFA et à l’UEFA de suspendre Israël

Dans un communiqué publié ce mardi, un groupe d’experts indépendants de l’ONU a réclamé à la FIFA et à l’UEFA la suspension d’Israël de toutes les compétitions : « Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains », ont déclaré les trois rapporteurs spéciaux et les membres du groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme. En revanche, ces derniers précisent que cette suspension viserait les clubs, les sélections israéliennes, mais pas les joueurs individuellement.

Des appels à la suspension qui se multiplient

Ces experts vont ensuite plus loin en déclarant que ce serait « une réponse nécessaire face au génocide en cours » avant de souligner que la Russie avait déjà été exclue par le passé. Cette demande fait suite à celle d’Éric Cantona à Londres lors du concert « Together for Palestine » et à la fin de la Vuelta, le Tour d’Espagne de cyclisme, marquée par des manifestations pro-palestiniennes.

Pour rappel, une commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme de l’ONU avait accusé Israël le 16 septembre dernier de commettre un « génocide » dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Éric Cantona appelle les instances du foot à suspendre Israël

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
81
42

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!