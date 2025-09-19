Éric Cantona appelle les instances du foot à suspendre Israël

Après le gouvernement espagnol, c’est désormais l’ancien attaquant de Manchester, Éric Cantona, qui s’oppose à la participation d’Israël aux compétitions européennes et internationales. Aperçu lors du concert « Together for Palestine » organisé à Londres ce mercredi, l’ancien international français a pris la parole à ce sujet : « Je sais que le football international est plus que du sport. C’est culturel, c’est politique, c’est du soft power, dans le sens où un pays se représente sur une scène mondiale. Le moment est venu de suspendre Israël de ce privilège. »

Le cas de la Russie

La décision de la FIFA et de l’UEFA de ne pas exclure Israël des compétitions contraste fortement avec la rapidité avec laquelle la Russie a été sanctionnée, seulement quelques jours après le début du conflit en Ukraine. Cantona, qui avait déjà apporté son soutien au peuple palestinien il y a deux ans, a tenu à exposer son point de vue : « La FIFA et l’UEFA ont suspendu la Russie quatre jours après le début de sa guerre en Ukraine. Nous sommes maintenant 716 jours après le début de ce qu’Amnesty International appelle un génocide, et Israël est toujours autorisé à jouer. Pourquoi ce double standard ? La FIFA et l’UEFA doivent suspendre Israël. Les clubs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes. Tous les joueurs actuels doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes. »

L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine