L’Espagne prête à boycotter le Mondial 2026 en cas de présence d’Israël ?

L’Espagne prête à boycotter le Mondial 2026 en cas de présence d’Israël ?

Déjà en première ligne sur la question palestinienne, le gouvernement espagnol durcit le ton.

Après avoir menacé de boycotter l’Eurovision 2026 si Israël n’en était pas exclu, Madrid évoque désormais la Coupe du monde 2026. Le député et porte-parole socialiste Patxi López a laissé entendre, lors d’une conférence de presse, que la Roja pourrait se retirer du tournoi nord-américain si Israël venait à se qualifier. Officiellement, il s’est contenté d’un laconique : « C’est ce que nous faisons actuellement, puis nous évaluerons la situation », en réponse à une question sur une éventuelle demande de retrait de l’Espagne. Âgé de 65 ans, López estime que l’absence de participation à des événements sportifs ou culturels comme l’Eurovision « ouvrirait les yeux à de nombreuses personnes ».

Dans la ligne de Pedro Sánchez

Cette sortie rappelle la ligne défendue par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, très engagé sur la cause palestinienne et favorable à une mise au ban sportive d’Israël, à l’image de la Russie depuis 2022. Pour l’heure, Israël reste en course pour une qualification via les barrages européens avec sa deuxième place, à égalité de points avec l’Italie dans son groupe.

Les Espagnols n’auront jamais autant aimé Gattuso.

Est-ce que l’Espagne a déjà gagné la Coupe du monde 2026 ?

