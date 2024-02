« Respect éternel », un club roumain appartenant à un personnage controversé rend hommage à Alexey Navalny

Si l’hommage est louable, il faut voir qui le fait.

« Respect éternel, Alexey Navalny », voilà la surprenante banderole que les joueurs du FCU Craiova ont brandi avant leur rencontre du soir face au CFR Cluj, en Superliga roumaine, en hommage au principal opposant à Vladimir Poutine, décédé ce vendredi (ou bien assassiné ?) en détention, au fin fond de la Sibérie. Surprenante car le club oltène est bien le seul à prendre position publiquement – une minute de silence a même été décrétée avant la rencontre -, surprenante aussi car le football devient politique quand il arrange le sulfureux propriétaire local, Adrian Mititelu (55 ans).

Out of context Romanian football 🇷🇴 pic.twitter.com/44mKPFvHsT — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) February 17, 2024

« Un exemple de courage, de dignité et de patriotisme s’en est allé. Son sacrifice, comme celui de Boris Nemtsov, ne doit pas être rangé aux oubliettes. Le monde occidental doit honorer la mémoire de ce martyre du XXIe siècle. Nous, citoyens du monde libre, devons être conscients de la chance que nous avons par rapport au peuple russe, qui n’a toujours pas réussi à échapper aux griffes de la tyrannie. Roumains, prenez soin de votre liberté ! Si on veut rester libres, nous devons être vigilants et responsables », voilà pour les grandes lignes du dernier statut Facebook du principal intéressé, pourtant tristement célèbre dans son pays pour avoir participé à la faillite de la célèbre équipe de l’Universitatea Craiova en 2011, aujourd’hui divisée en deux entités (CSU et donc FCU) se réclamant comme leur héritière. L’Universitatea, dont Mititelu a été le patron entre 2005 et 2011, dilapidant plus de 30 millions d’euros dans la nature avant de faire un séjour en prison, pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.

Heureusement que les corrompus soutiennent les résistants.