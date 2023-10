Pronostic Biélorussie Roumanie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Biélorussie – Roumanie : les Roumains se rapprochent de la qualification ?

Déjà éliminée de la course à la qualification avec 4 points seulement à ce stade, la Biélorussie ne disputera pas le prochain Euro. Lors du dernier rassemblement, les Biélorusses n’ont pas inscrit le moindre but, contre l’Andorre (match nul 0-0) et en Israël (0-1). Sa seule et unique victoire dans ce groupe I date du mois de juin, contre le Kosovo (2-1). A l’aller, c’est la Roumanie qui l’avait emporté sur le même score. L’équipe s’appuie en majorité sur des joueurs évoluant dans le championnat local : Sergei Politevich (39 sel) le central de Minsk, Mozorov son jeune coéquipier, ou encore Polyakov (58 sel, 1 but). Au milieu de terrain, le naturalisé Max Ebong (Astana, 31 sel – 4 buts) est l’un des joueurs clé de la sélection, comme l’attaquant Lisakovitch (Rubin Kazan, 21 sel – 5 buts) qui est en charge de faire trembler le but adverse. A noter que la Biélorussie n’a pas le droit de jouer ses matchs à domicile dans son pays.

En face, la Roumanie y est presque. Actuellement à la 2e place derrière la Suisse, une victoire contre la Biélorussie comme à l’aller les rapprocheraient de la qualification. Dans un groupe assez accessible, les Roumains sont toujours invaincus avec un bilan de 3 victoires et 3 matchs nuls. Lors du dernier rassemblement, la sélection a partagé les points avec Israël (1-1), avant de battre le Kosovo à la maison (2-0). Si les résultats sont si bons, c’est que l’effectif est assez riche, avec des joueurs intéressants, à commencer par la pépite du Genoa Radu Dragusin (9 sel, 21 ans), taulier défensif de cette sélection. Le capitaine N.Stanciu (62 sel – 13 buts), évoluant dans le championnat saoudien, est souvent aligné derrière le sérial buteur Alibec (14 buts avec son club roumain la saison dernière). Déjà auteurs de 2 buts chacun dans ces qualifications, les deux joueurs pourraient être intéressants à prendre en double chance buteur.

