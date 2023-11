Pronostic Roumanie Suisse : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Suisse reprend la première place à la Roumanie

Leader surprise du groupe I, la Roumanie est déjà assurée de disputer l’Euro 2024. Reste à savoir à quel rang elle terminera à l’issue de ce match, car en cas de défaite, c’est la Suisse qui s’emparerait de la 1re place. Jusqu’à maintenant, les Roumains n’ont pas perdu le moindre match dans ces éliminatoires (5 victoires et 4 matchs nuls) et n’ont encaissé que 5 buts en 9 matchs. Lors de son dernier match la semaine passée, l’équipe emmenée par Iordanescu s’est imposée contre Israël (1-2). Grâce à ce résultat, un nul leur suffira pour terminer en tête de la poule. Mais ils devront se priver de l’important milieu offensif Man (Parme, 6 buts en 26 sélections). En revanche, les importants Stanciu (Damac, 14 buts en 64 sélections) et Ianis Hagi (Alaves, 3 buts en 29 sélections) seront bien présents, tout comme les attaquants Puscas (Genoa, 10 buts en 38 sélections) et Dragus (Gaziantep, 2 buts en 6 sélections) qui sont en concurrence.

Normalement favorite dans ce groupe, la Suisse se retrouve dans une situation compliquée après ses deux matchs nuls évitables lors des deux dernières journées contre Israël (1-1) et le Kosovo (1-1), disputés ces 8 derniers jours. La Nati occupe en effet la 2e place de la poule derrière son adversaire du jour, et est dans l’obligation de gagner pour reprendre la tête. Les Suisses sont eux aussi invaincus, mais avec un match nul de plus (4 victoires et 5 matchs nuls) que la Roumanie. On notera les forfaits du gardien Kobel (Dortmund, 5 sélections), du milieu Ugrinic (Young Boys, 0 sélection) et de l’attaquant Embolo (Monaco, 13 buts en 63 sélections). Mais les cadres Sommer (Inter, 88 sélections), Schär (Newcastle, 78 sélections), Akanji (Manchester City, 54 sélections), Xhaka (Leverkusen, 118 sélections), Vargas (Augsbourg, 5 buts en 37 sélections) et Shaqiri (Chicago, 29 buts en 117 sélections) seront bien disponibles. Le danger pourrait venir du jeune attaquant Amdouni, en difficulté depuis son arrivée à Burnley, mais très en vue dans ces éliminatoires avec 6 buts à son actif. Sur le banc face au Kosovo, il pourrait retrouver le 11 de départ. La Suisse possède un meilleur effectif, et doit impérativement gagner pour récupérer son siège de leader.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La Suisse et la Roumanie qualifiées pour l'Euro 2024