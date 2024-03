Pronostic Colombie Roumanie : Analyse, cotes et prono du match amical

La Colombie poursuit sa route face à la Roumanie

Comme le Portugal, la France, la Hongrie, l’Angleterre et la Belgique, la sélection roumaine a validé sa qualification pour l’Euro 2024, en restant invaincue dans son groupe d’éliminatoires. Malgré la présence des favoris suisses, la Roumanie a laissé la 2e place aux Helvétiques, devançant par ailleurs Israël, le Kosovo, Andorre et la Biélorussie. Les Tricolores retrouveront un championnat d’Europe dont ils avaient pris la porte dès les poules en 2016 en France face d’ailleurs aux Bleus, puis qu’ils avaient loupé de peu il y a 4 ans. Héritant d’un groupe abordable composé de la Belgique, la Slovaquie et du vainqueur du dernier barrage, la Roumanie pourrait être en bonne position pour accrocher son premier 1/8e de finale depuis 2000. Attention tout de même à ne pas s’enflammer : la sélection roumaine n’a pas affronté de « grandes nations » depuis un bon bout de temps, et pourrait tomber de haut face à des sélections d’un calibre supérieur que ses adversaires récents. Elle reste sur un nul subi à domicile face à l’Irlande du Nord (1-1) la semaine dernière.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Alors qu’elle n’était pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, après avoir atteint les phases finales lors des deux éditions précédentes, la Colombie montre à nouveau qu’on pourra compter sur elle dans les prochaines années. Grâce à un collectif impliquant aussi bien des joueurs du top 5 européen que d’autres du championnat sud-américain, les Cafeteros ont formé une belle alchimie qui leur a permis de rester invaincu sur leurs 20 dernières confrontations. Les Colombiens ont notamment acquis des succès références face à de grandes nations, battant l’Allemagne en juin dernier (0-2), le Brésil en novembre (2-1), et samedi face à l’Espagne en amical (1-0). C’est notamment grâce à un Luis Diaz en grande forme (et également décisif sur le but face à l’Espagne) qu’ils ont bien entamé leurs éliminatoires pour le Mondial 2026, étant la seule sélection de la poule toujours invaincue en 6 confrontations. Dans ce match joué en Espagne, la Tricolor devrait poursuivre cette belle dynamique en s’imposant en Roumanie.

► Le pari « La Colombie gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Luis Diaz buteur » est coté à 3,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 350€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Roumanie – Colombie :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Roumanie Colombie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

En Bolivie, un joueur colombien décède après s’être effondré pendant un entraînement