Stephan Lichtsteiner va entraîner un club de quatrième division

Ça faisait un bail qu’on n’avait plus entendu parler de Stephan Lichtsteiner, non ?

Quatre ans après avoir raccroché les crampons, le latéral aux 108 sélections suisses va connaître sa première expérience en tant qu’entraîneur d’une équipe première. L’ancien joueur de la Lazio et de la Juventus va prendre la tête de Wettswil-Bonstetten à partir de la saison prochaine. Si vous ne connaissez pas ce club, c’est bien normal : cette équipe évolue dans le groupe 3 de la 1ère Ligue, la quatrième division suisse. Un choix qui s’explique pour des raisons familiales : Lichtsteiner réside actuellement à Wettswil, et son fils évolue chez les juniors du club local.

Retraité en 2020, après deux piges d’un an à Arsenal et Augsbourg, le Suisse a pu acquérir de l’expérience en tant qu’entraîneur dans des équipes de jeunes de Kriens, du FC Bâle et des U18 de l’équipe nationale suisse. En 2020, il était entré au conseil d’administration du HC Lugano. L’ancien joueur avait aussi entamé en parallèle une formation pour devenir horloger à Zurich.

Un joli CV, mais il ne s’agira pas de mentir en indiquant « Premier League » à la place de « 1ère Ligue ».

