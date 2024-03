Pronostic Danemark Suisse : Analyse, cotes et prono du match amical international

Un Danemark – Suisse avec des buts de chaque côté

Auteur d’un excellent Euro 2020, le Danemark s’était hissé en demi-finale et fut tout proche d’éliminer l’Angleterre. Sur cette excellente dynamique, les Danois se sont tranquillement qualifiés pour la Coupe du Monde où on les attendait dans la peau d’un outsider. Finalement, les Vikings sont passés à côté de leur compétition en ne parvenant pas à sortir de la phase de poule. Marqué par cette élimination, le Danemark a encaissé un revers surprenant au Kazakhstan lors du début des éliminatoires pour l’Euro 2024. Progressivement, les hommes de Kasper Hjulmand se sont repris pour remporter leur groupe de qualification devant la Slovénie et la Finlande. Toutefois, tout n’a pas été parfait avec un nouveau revers en Irlande du Nord lors de l’ultime journée. Pour ce rassemblement, le sélectionneur danois a appelé les Schmeichel, Kjaer, Maehle, Eriksen, Delaney, Hojbjerg, Poulsen, Dolberg et surtout la pépite Hojlund qui revient de blessure mais qui devrait déjà être opérationnel pour traumatiser la défense Suisse. A noter également que le rémois Daramy a été convoqué.

De son côté, la Suisse est une habituée des phases finales de compétition internationale puisque depuis 2004, elle n’a manqué que l’Euro 2012. Lors du dernier Mondial, les Suisses se sont inclinés dès les 8e de finale face au Portugal après avoir été touché par une épidémie. Il y a 4 ans de cela, la Nati avait éliminé la France en 8e de finale de l’Euro avant de buter sur l’Espagne. A l’instar du Danemark, la sélection helvète n’a pas réalisé des éliminatoires transcendants devant se contenter de la 2e place derrière la Roumanie. Sur leur parcours, les partenaires de Xhaka ont signé de nombreux matchs nuls. Pour se préparer à l’Euro, Murat Yakin a appelé toutes ses forces vives avec les Xhaka, Sommer, Akanji, Schar, Zakaria, Shaqiri, Amdouni, Okafor, ou Ndoye. Cette affiche entre deux sélections en quête de certitudes pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

