La Roumanie sanctionnée pour les incidents face au Kosovo

Ils sont fous ces Roumains.

Durant la trêve internationale, la Roumanie a fait parler d’elle de la mauvaise manière. Le 12 septembre dernier, le match de qualification à l’Euro 2024 face au Kosovo (victoire 2-0) a été interrompu pendant près d’une heure à cause de slogans politiques répétés à tue-tête par les supporters locaux, et notamment le groupe Uniti Sub Tricolor. « Le Kosovo, c’est la Serbie », avait-on affiché sur une banderole dans les tribunes de l’Arena Națională de Bucarest, alors que la Roumanie entretient des relations diplomatiques privilégiées avec le pays d’ex-Yougoslavie.

Ce jeudi, l’UEFA a dévoilé les sanctions à l’encontre de la fédération roumaine : une amende de 40 000 euros à la FRF et un huis-clos, le 15 octobre prochain, pour le match contre Andorre, à Bucarest. Une sacrée balle dans le pied pour le pays qui est actuellement deuxième du Groupe I, derrière la Suisse, mais avec seulement un point d’avance sur Israël. La rencontre entre la Roumanie et le Kosovo avait d’ailleurs été interrompue de longues minutes durant les incidents.

Le football et la politique fonctionnent toujours aussi bien.

Roumanie-Kosovo interrompu après des chants des supporters roumains