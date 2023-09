Roumanie-Kosovo interrompu après des chants des supporters roumains

Pas de bagarre, cette fois.

La rencontre entre la Roumanie et le Kosovo dans le cadre des éliminatoires du prochain Euro a été interrompue après seulement quelques minutes de jeu. Les supporters roumains ont en effet entonné « Le Kosovo, c’est la Serbie ! », alors que la Roumanie entretient des relations diplomatiques privilégiées le pays d’ex-Yougoslavie. Un message également déployé sous la forme d’une banderole par le groupe de fans roumains Uniti Sub Tricolor.

Dans la foulée, le match a donc été interrompu et les joueurs ont regagné les vestiaires. Après plus de 50 minutes d’interruption, la partie a finalement pu reprendre, sans que la tribune des ultras roumains ne soit évacuée.

Game back on after 50 minutes in Bucharest. There was a request to evacuate the ultras stand, which finally didn't happen. pic.twitter.com/NHpfz5W7rB

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 12, 2023