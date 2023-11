Pronostic Kosovo Israël : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Israël ramène des points du Kosov

Match en retard des éliminatoires de l’Euro 2024, ce dimanche, entre le Kosovo et Israël qui devait se jouer le mois dernier mais qui avait été reporté en raison de la reprise du conflit israélo-palestinien. 4e de ce groupe avec 7 points au compteur, le Kosovo n’a plus son destin en main pour espérer une possible qualification pour le prochain Euro en juin prochain. Les Kosovars n’ont connu qu’un seul succès lors de ces éliminatoires, et c’était face à Andorre (0-3), lors de son dernier match en date. Pour le reste, ils ont obtenu 4 matchs nuls contre 2 défaites, face à la Roumanie et la Biélorussie.

De l’autre côté, Israël va venir avec l’objectif de se rapprocher un peu plus de la qualification pour l’Euro. Si les Israéliens venaient à remporter la rencontre ce dimanche, ils reviendraient alors à un seul point de la Suisse (2e). Une opportunité en or pour Israël. Contrairement au Kosovo, les visiteurs font bonne figure dans ce groupe, avec 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Lors de la dernière rencontre, ils se sont imposés de justesse face à la Biélorussie, sur le score de 1-0. Dans ce match joué en plein championnats, Israël devrait venir prendre des points. Obligés de l’emporter pour croire à l’Euro, les deux équipes devraient trouver le chemin des filets.

