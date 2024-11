L’incroyable but casquette encaissé par Midtjylland en Ligue Europa

AT le Vendredi 08 Novembre à 11:15 Article modifié le Vendredi 08 Novembre à 11:16

Très important la prise d’info.

Alors que Midtjylland donne le coup d’envoi de la seconde mi-temps, le gardien Elias Rafn Ólafsson pensait certainement bien faire en dégageant le cuir loin de ses cages. Problème : son tir n’atterrit pas dans les pieds d’un coéquipier… mais rebondit sur le dos de l’attaquant Daniel Birligea, venu presser le gardien de l’équipe danoise.

Résultat ? Le ballon lobe le portier et file tout droit vers son propre but. Seul face à la cage, le buteur roumain prend même le temps de célébrer avant même que le ballon ne franchisse la ligne. Un erreur lourde de conséquence, puisque le but permet à Bucarest de s’imposer 2-0.

Oh le but GAG de Bucarest sur l'engagement de la deuxième période face à Midtjylland 😱#FCSBMID | #UEL pic.twitter.com/G10Ci0tRZn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2024

C’est ce qu’on appelle faire le buzz.

