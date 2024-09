Un club de D3 roumaine fait passer l’un des ses joueurs pour sourd, muet et analphabète

On peut faire pire que simplement mentir sur son âge dans le football.

Vointa Limpezis, club de troisième division roumaine, a écopé cette semaine d’un score de forfait (0-3) face au CSM Adjud en raison d’une fraude administrative. Il a en effet été prouvé qu’un des joueurs alignés sur le terrain, présenté comme un Roumain né en 2005, était en réalité Sud-Américain. Avant la rencontre, l’arbitre avait déjà dû écarter six joueurs de Limpezis non-inscrits sur le rapport de match, omettant de mettre de côté ce numéro 21 qui présentait des papiers roumains.

Durant la rencontre, plusieurs joueurs d’Adjud ont remarqué que ce dernier s’exprimait dans une langue étrangère. À la mi-temps, l’arbitre est venu interpeller l’intéressé pour procéder à un contrôle d’identité, sans toutefois pouvoir en soutirer une quelconque information. « Les responsables de Voința ont expliqué que le footballeur était sourd-muet et qu’il n’était donc pas capable de parler, rapporte un responsable d’Adjud au média roumain GSP. Et quand on lui demandait seulement d’écrire son nom sur un bout de papier, c’était impossible, sous prétexte qu’il ne savait même pas écrire ! »

La mascarade n’a évidemment pas duré, et Vointa Limpezis a rapidement été rattrapée par la Fédération roumaine de football. En plus du score de forfait, le club a aussi été sanctionné de six points de retrait ainsi que d’une amende de 2200 lei.

Ils sont fous, ces Roumains !

