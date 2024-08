Une légende fait son retour sur le banc de la Roumanie 38 ans plus tard

Mircea pour tout.

Mircea Lucescu a officiellement été intronisé ce mardi sur le banc de la sélection de la Roumanie, pour deux ans. À 79 ans, la légende du football roumain succède à Edward Iordănescu, qui avait décidé de « faire une pause » après l’élimination des Tricolorii en huitièmes de finale de l’Euro. Mais surtout, Il Luce retrouve ce poste trente-huit ans après l’avoir quitté ! L’ex-attaquant aux 70 sélections (1966-1979), devenu entraîneur, avait en effet officié sur le banc jaune, rouge et bleu entre 1981 et 1986. Après avoir échoué, à l’époque, à qualifier la Roumanie pour la Coupe du monde au Mexique, son objectif est d’emmener la nouvelle génération en 2026… au Mexique, aux États-Unis et au Canada pour le Mondial.

En conférence de presse, Mircea Lucescu a assuré avoir hésité à accepter la proposition, estimant qu’il fallait laisser la place aux plus jeunes. « J’ai tout fait pour décliner l’offre mais je ne peux pas dire non à l’équipe nationale. Ça aurait été lâche de ma part », a confié l’ex-sélectionneur de la Turquie entre 2017 et 2019. Après plusieurs longues expériences, notamment au Dinamo Bucarest (1985-1990), puis en Italie, en Turquie, il était devenu l’entraîneur du Shakhtar Donetsk entre 2004 et 2016. Son dernier passage sur un banc remontait à novembre dernier au Dynamo Kiev après quinze matchs durant lesquels il avait fait parler de lui pour des propos racistes.

Mircea Lucescu is now officially back with the Romanian national team, 38 years after first leaving the job. He is 79. If Romania makes it to the World Cu in 2026, he will be 81 in the US, Canada and Mexico. Amazing! pic.twitter.com/UKQ1FfXcsb

