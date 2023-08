Mircea Lucescu : « Nous n’avons pas joué Beşiktaş mais une sélection africaine »

La VAR est formelle : déclaration catastrophique.

Opposé au Beşiktaş lors de l’ultime tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, le Dynamo Kyiv a perdu la première manche, ce jeudi, à domicile, après un but à la 90+5e de Baktiyar Zaynutdinov (2-3). Un scénario forcément rageant pour les Ukrainiens et leur entraîneur, Mircea Lucescu. Après avoir pesté sur l’arbitrage, le technicien s’est un peu trop lâché sur le club turc, qu’il a dirigé entre 2002 et 2004. « Nous n’avons pas joué contre Beşiktaş, mais contre une sélection africaine », a-t-il balancé avant d’énumérer les pays représentés : « Gambie, Congo, Ghana, Angola (il n’y a aucun joueur angolais chez les Stambouliotes, NDLR) ».

📺 Mircea Lucescu: — 🎙 "Beşiktaş'a karşı değil de Afrika takımına karşı oynadık." 🎙 "Gambiyalı, Kongolu, Ganalı, Angolalı." 🎙 "Aynı kulüpte yetişmiş 11 oyuncuyla onlara karşı oynamak zor." 🎙 "Çok tecrübeliler." 🎙 "İyi takım, iyi transferler yaptılar." pic.twitter.com/mFyMMYuWfr — FutbolArena (@futbolarena) August 24, 2023

Face aux Ukrainiens, Şenol Güneş a titularisé le Camerounais Vincent Aboubakar, le Ghanéen Daniel Amartey, le Gambien Omar Colley et ainsi que les Congolais Arthur Masuaku et Jackson Muleka. Mettant en avant le fait que ses titulaires étaient « onze joueurs formés au club », Lucescu a admis que son équipe avait été dépassée techniquement et physiquement. « Ils ont profité de l’inexpérience de nos joueurs et ont marqué des buts. C’est une bonne équipe, ils ont fait de bons transferts », a-t-il ajouté.

Ça le dérangeait moins d’aligner cinq Brésiliens en finale de C3.

