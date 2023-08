La célébration de Vincent Aboubakar devant Mircea Lucescu après ses propos polémiques

Le karma.

Le barrage de Ligue Europa entre Beşiktaş et le Dynamo Kyiv de Mircea Lucescu aura été agité en dehors du terrain. Après la défaite des siens à l’aller la semaine passée, le technicien ukrainien avait clairement dérapé : « Nous n’avons pas joué contre Beşiktaş, mais contre une sélection africaine. » Une semaine plus tard, Vincent Aboubakar est allé célébrer son ouverture du score devant le banc ukrainien. Un but qui permet au club turc de remporter également le match retour devant son public et d’accéder à la phase de poules de la compétition.

La célébration d’Aboubakar devant Lucescu après ses propos de la semaine dernière jehdjdjdkd c’est trop le joueur du siècle pic.twitter.com/Pk39JiGYtv — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) August 31, 2023

Pas merci, au revoir.

Mircea Lucescu : « Nous n'avons pas joué Beşiktaş, mais une sélection africaine »