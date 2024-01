Coup dur pour le Cameroun : vers un forfait de Vincent Aboubakar pour la CAN

On n’aura pas le droit à un but en louche.

Il devait être la tête de gondole de l’attaque camerounaise lors de cette CAN 2023. Finalement, Vincent Aboubakar devrait être obligé de laisser ses coéquipiers voyager sans lui en Côte d’Ivoire. Selon CFOOT, l’attaquant des Lions indomptables s’est blessé à l’entraînement ce vendredi. Une information confirmée par Foot Mercato qui précise que les premiers examens ont révélé une déchirure à la cuisse droite, ce qui devrait l’empêcher d’espérer un retour en cours de compétition.

🔴 ALERTE INFO : Selon des informations exclusives de CFOOT, Vincent Aboubakar a dû écourter sa séance d’entraînement ce soir en raison d’une grave blessure. Les premiers diagnostics effectués révèlent une blessure qui pourrait rendre Vincent Aboubakar forfait pour la CAN 2023. pic.twitter.com/jZ5DgnqYqd — CFOOT (@cfootcameroun) January 12, 2024

Pour remplacer le joueur de Beşiktaş, Rigobert Song pourrait appeler Eric Maxim Choupo-Moting. Mais il n’est pas certain que l’attaquant du Bayern Munich accepte de venir, alors que le sélectionneur l’avait écarté afin de donner la priorité à Aboubakar. Placé dans le groupe C en compagnie du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée, le Cameroun débutera sa CAN lundi face au Syli national, à Yamoussoukro.

La France a bien gagné la dernière Coupe du monde sans Benzema !

