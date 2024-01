CAN : Retournement de situation concernant la blessure d'Aboubakar

Le Cameroun retient son souffle.

Alors que l’on pensait Vincent Aboubakar out pour l’ensemble de la Coupe d’Afrique des nations (qui démarre ce samedi) après une blessure à la cuisse gauche vendredi, l’IRM de ce samedi matin a redonné un peu d’espoir à tout le monde. Le capitaine du Cameroun – et meilleur buteur de la dernière édition, avec huit réalisations – va finalement rester avec le groupe et pourrait revenir en milieu de compétition, voire être sur pied pour l’entrée en lice des Lions indomptables, lundi contre la Guinée.

L’examen « a révélé un léger décollement musculo-aponévrotique classé grade 1, écrit la Fédération. Cette lésion sans gravité n’induit pas une indisponibilité qui soit de nature à entraver la participation du joueur à la compétition. En conséquence, Vincent Aboubakar poursuit sa préparation sous la surveillance de l’équipe médicale. Ce dispositif augure un retour très prochain dans le groupe. […] (Aboubakar) est disposé à suivre rigoureusement les protocoles de soins afin de prendre part le plus tôt possible à la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, aux côtés de ses coéquipiers. »

Une bonne nouvelle pour tout le monde. Sauf peut-être les défenseurs gambiens, guinéens et sénégalais.

