Le Dynamo Kyiv sort la sulfateuse à l’encontre de Fenerbahçe, à la veille d’un amical contre le Zénith

Alors que Fenerbahçe s’apprête à défier le Zénith Saint-Pétersbourg sur le sol russe ce dimanche, en match amical de pré-saison, le Dynamo Kyiv s’est indigné sur ses réseaux sociaux. Non sans remémorer les chants à la gloire de la Russie et de Vladimir Poutine venant des supporters des Canaris il y a tout juste un an, lorsque les deux formations se sont affrontées en tour de qualification pour la Ligue des champions. À l’époque, des masques à l’effigie du président russe étaient même de sortie dans les tribunes du stade Şükrü Saracoğlu.

Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти «Динамо» у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав. Тепер зрозуміло, чому. Звернення до @Fenerbahce 👉 https://t.co/mvku7Uj5aW pic.twitter.com/NMxeSg0cm7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 8, 2023

« Lorsque vos supporters ont scandé le nom du pays meurtrier et sont venus au match avec des masques du principal sadique d’Europe, votre club s’est tu. Maintenant, on sait pourquoi. L’argent ensanglanté de Gazprom a tout éclipsé, vous a laissé sans honneur ni conscience. Des missiles russes tuent des Ukrainiens chaque jour, et alors que le monde civilisé s’est uni contre l’agression et les meurtres de masse, votre club accepte les aumônes sanglantes des sponsors du terrorisme, écrit le club ukrainien. L’UEFA et la FIFA retirent aux clubs russes la possibilité de participer aux tournois internationaux, et vous vous rendez chez eux en tournée pour gagner de l’argent. Rien ne peut justifier cette démarche, ce voyage chez des meurtriers sans morale et sans qualités humaines. Nous n’avons pas peur de le dire au monde entier : vous aidez des meurtriers à poursuivre leur moisson sanglante sur le sol ukrainien. Vous jouez avec eux et légitimez le principal mal du XXIe siècle. Fenerbahçe Spor Kulübü – aucun honneur, aucune honte, aucune conscience ! »

