Pronostic Dynamo Kiev Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Un Dynamo Kiev à toute vitesse face aux Rangers

Deuxième de son championnat national derrière le Shakhtar Donetsk l’an passé, le Dynamo Kiev doit disputer les tours préliminaitres de la Ligue des champions. Pour son entrée en lice au tour précédent, le club ukrainien a frappé un grand coup en surclassant le Partizan Belgrade (9-2 en cumulé). Le Dynamo n’a toujours pas repris son championnat mais a engrangé énormément de confiance à la suite de son succès probant face aux Serbes. Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments, à commencer par les internationaux Shaparenko ou Yarmolenko, mais aussi le jeune Vanat, auteur d’un but et une passe au retour face au Partizan.

En face, les Glasgow Rangers avaient réussi à mettre fin à l’hégémonie du Celtic sous la houlette de Steven Gerrard en2021. Depuis le départ de l’ancien de Liverpool, le club de Glasgow doit constater la supériorité de son grand rival. L’an passé, la formation écossaise a fini en 2e position du championnat et s’est incliné en finale de la Coupe d’Ecosse face au Celtic. Le week-end dernier, les Rangers ont débuté leur saison par un nul sur la pelouse des Hearts (0-0), laissant déjà les rênes au Celtic. Philippe Clément a perdu Sima, parti à Brighton, mais peut toujours compter sur les Tavernier, ou Dessers, convoités lors du mercato. Après son impressionnante victoire contre le Partizan, le Dynamo devrait prendre une option sur la qualification en disposant des Rangers sur ce match disputé en Pologne.

