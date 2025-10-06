Vers un retour de Steven Gerrard aux Glasgow Rangers ?

Tavernier, la même chose !

Ca ne va pas fort pour les Rangers. Actuellement 8es de Premier League écossaise avec 8 points pris en 7 journées, le club de Glasgow sort d’un piteux nul contre Dundee (1-1) et pointe désormais à 11 longueurs de la tête du classement. Un début de saison indigne de son statut qui a conduit certains supporters à manifester leur mécontentement autour du bus des joueurs et fini par coûter sa place à l’entraîneur Russell Martin, dont le bilan se résume à 5 victoires en 17 matchs.

Recette gagnante ?

Selon plusieurs sources outre-Manche, le board glaswégien aurait déjà coché un nom pour le remplacer : Steven Gerrard. Loin d’être un inconnu du côté d’Ibrox, l’ancien maestro de Liverpool a passé trois ans sur le banc des Gers entre 2018 et 2021. Son premier poste en tant qu’entraîneur d’un club professionnel s’était conclu par un succès sans appel : 124 victoires, 41 nuls et 27 défaites. Mais surtout, le 29 décembre 2018, la première victoire face au Celtic depuis 2012 et le titre de champion d’Ecosse 2021, dix ans après son dernier sacre.

Après quoi, Gerrard avait cédé aux sirènes de la Premier League anglaise en reprenant les rênes d’Aston Villa, puis d’Al-Ettifaq en Arabie saoudite, dont il a été laissé libre le 30 janvier dernier.

Sinon, Roy Hodgson est évidemment libre pour rejouer le pompier de service.

