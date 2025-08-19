S’abonner au mag
Bruges, Qarabağ et Paphos prennent une bonne option pour la phase de ligue

Où est Nice ?

Trois matchs, trois victoires à l’extérieur. L’Anorthosis Famagusta et l’APOEL Nicosie tiennent presque leur successeur. Le club chypriote de Paphos est allé réaliser un petit exploit en s’imposant en Serbie (2-1), et n’est plus qu’à un barrage retour de disputer la phase de ligue de Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Sans David Luiz et avec un onze de départ faisant cohabiter neuf nationalités différentes, le club vainqueur de Kyiv et de Tel-Aviv poursuit son énorme parcours.

Qarabağ est allé s’imposer en Hongrie, sur le terrain du Ferencváros (1-3). Malgré l’ouverture du score de Barnabás Vargas, dont on n’avait pas eu de nouvelles depuis sa fracture au visage à l’Euro, les Azerbaïdjanais se sont réveillés en seconde période. Ils n’ont pas disputé la Ligue des champions depuis 2017.

Enfin, les Rangers se sont complètement écroulé à Ibrox contre le Club Brugge, sur le même score (1-3). Sauf que là, tout s’est joué dans les vingt premières minutes, après trois buts de trois belges. Le premier, signé Romeo Vermant, est superbe. Douche écossaise, et voilà Bruges tout prêt de revivre son parcours 2022-2023.

Toujours pas de nouvelles de Nice…

Étoile rouge de Belgrade 1-2 Paphos

Buts : Duarte (58e) pour les Serbes // Correia (1ère) et Pepe (52e, sp) pour les Chypriotes

Ferencváros 1-3 Qarabağ

Buts : Varga (29e) pour les Hongrois // Jankovic (50e), Medina (67e) et Qurbanly (85e) pour les Azerbaïdjanais

Rangers 1-3 Club Brugge

Buts : Danilo Pereira (50e) pour les Écossais // Vermant (3e), Spileers (7e) et Mechele (20e) pour les Belges 

