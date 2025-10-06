S’abonner au mag
Treize ans plus tard, le FC Plouvara retrouve enfin les terrains

La Belle au bois dormant s’est réveillée.

Treize ans sans foot, c’est long. Assez long pour que les cages rouillent, que les filets se transforment en hamacs pour moineaux et que le stade du Gaverlay perde un peu de son âme. Mais samedi en Bretagne, les crampons ont repris leurs droits, le FC Plouvara renaît enfin, reparti de la D4 avec un bureau tout neuf, un effectif maison et l’envie de retrouver les dimanches boueux et le parfum des chaussettes trempées.

Coup d’envoi d’une nouvelle ère

Sous l’œil d’un public costarmoricain retrouvé et d’un maire ravi de « redonner une dynamique sportive » à la commune, les 26 nouveaux joueurs ont fêté leur premier match de championnat face à Lanvollon 3, qui s’est soldé par une courte défaite (3-4), mais beaucoup d’espoir.

Régis Le Squer, président et ancien joueur, 9 ans au club, rêve déjà de grimper d’une division et plus encore : « Pour la présente saison, notre souhait est bien entendu de monter en division supérieure et d’avoir une deuxième équipe. Nous ambitionnons également pour la saison prochaine la création d’une école de football. Pour tous ces projets, nous avons besoin de joueurs, mais aussi de bénévoles qui sont les bienvenus », martèle-t-il dans Le Télégramme, conscient que le vrai combat ne se joue pas seulement sur la pelouse.

Rocky serait fier !

