David Luiz et des surprises venues du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan rêvent de Ligue des champions

MBC
Des quatre coins de l’Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête de la Ligue des champions.

Pendant que Nice s’inclinait logiquement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, neuf autres matchs du 3e tour préliminaire de la C1 se disputaient sur le Vieux Continent. Si des clubs habitués à évoluer en Ligue des champions se sont logiquement qualifiés, à l’instar de Fenerbahçe, du Club Bruges ou encore des Glasgow Rangers, des équipes moins reconnues ont crée la surprise.

David Luiz est toujours dans le coup

Sur sa pelouse de Bakou, Qarabag n’a fait qu’une bouchée des Macédoniens du Shkendija. Grâce à une victoire nette et sans bavure 5-1, les Azéris empochent leur ticket pour les barrages. À quelques milliers de kilomètres de là, les Kazakhs du Kairat Almaty se sont qualifiés face au Slovan Bratislava après une séance de tirs au but haletante. En barrages, Almaty affrontera le Celtic Glasgow dans un décor de carte postale.

Pour continuer la tournée des championnats mineurs, les Chypriotes de Paphos se hissent aussi au tour suivant. Le nouveau club de David Luiz et ses propriétaires russes ont battu les Ukrainiens du Dynamo Kiev dans une rencontre aux airs géopolitiques. Dans les autres confrontations, Copenhague, Ferencvaros et l’Étoile rouge de Belgrade passent également au tour suivant. Les matchs allers des barrages se disputeront en milieu de semaine prochaine.

Sans Nice, mais avec David Luiz.

Lucas Chevalier : « Le foot, ça reste quelque chose d’assez fragile »

MBC

