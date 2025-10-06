Le Bayern Munich fête son début de saison une bière à la main

La visite traditionnelle.

Avec dix victoires en autant de rencontres cette saison, le Bayern Munich réalise des débuts parfaits. Encore vainqueurs sur la pelouse de Francfort ce samedi (3-0), grâce notamment à un doublé de la recrue Luis Díaz, les Bavarois sont sur un nuage, eux qui sont également leaders en Ligue des champions. Vincent Kompany est d’ailleurs le premier entraîneur de l’histoire du Bayern à faire un sans-faute lors des dix premières rencontres d’une saison. Et il a tenu à fêter ça.

Comme chaque année, les joueurs munichois se sont rendus à la traditionnelle Oktoberfest de Munich, où ils ont pu poser en vêtements traditionnels bavarois, accompagnés d’une bonne bière et de leurs familles. L’occasion de les voir arborer fièrement leur Lederhose, cette culotte courte en cuir si chère à nos amis d’outre-Rhin.

Le look de Michael Olise vaut le détour.

