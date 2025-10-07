Le football anglais lance une grande campagne de prévention du suicide

Vous n’êtes pas seul.

Toutes les 90 minutes au Royaume-Uni, soit pile le temps d’un match, une personne se donne la mort. Ce constat glaçant, la Premier League a décidé de ne plus l’ignorer et agit depuis plusieurs années déjà. Récemment, une nouvelle campagne nationale de sensibilisation, sobrement baptisée “Together Against Suicide”, a vu le jour.

Brighton en première ligne

Dans une ville où le taux de suicide est l’un des plus élevés du pays, Brighton & Hove Albion a pris les devants. Avant la réception de Tottenham, le 20 septembre dernier, le club a diffusé sur les écrans géants de son stade un court-métrage de deux minutes, coup de poing visuel en guise d’avant-match.

Et parce que les slogans ne suffisent pas, les Seagulls ont aussi installé des stands d’écoute lors de toutes leurs rencontres à domicile, masculines et féminines, indique un communiqué, histoire d’offrir une oreille aux supporters qui en ont besoin.

<iframe loading="lazy" title="Together Against Suicide - Samaritans" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/sQUtHAkVuR8?start=12&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

L’initiative s’appuie sur un partenariat de longue date avec l’association Samaritans, qui forme même des fans à l’art simple mais crucial d’écouter. « Un sur quatre d’entre nous a des pensées suicidaires, mais le suicide n’est pas inévitable. Un moment de connexion peut sauver une vie », rappelle Julie Bentley, directrice générale des Samaritans.

Brighton n’est pas seul. Onze clubs de Premier League suivront cette saison. Norwich avait déjà ouvert la voie en 2024 avec une “minute sans silence” lors de la Journée mondiale de la santé mentale, 25 000 spectateurs invités à se parler entre voisins de tribune. Une drôle d’expérience sociale, mais surtout un rappel que, parfois, parler foot ne suffit pas.

